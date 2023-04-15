Колобков: Непомнящему по силам вернуть мировую шахматную корону в Россию

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков оценил шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего в матче с китайцем Дин Лижэнем за мировую шахматную корону в Астане (Казахстан).

«Противники равные, так что сложно сказать, как сложится матч. Непомнящему важно совладать со своими нервами. На таком уровне решающее значение имеют самые мелкие нюансы. Шахматная корона давно не возвращалась в Россию, но я уверен, что Яну по силам её вернуть», — цитирует Колобкова ТАСС.

Россиянин играл белыми фигурами в пятой партии. Счёт в противостоянии — 3-2. Игра закончилась на 48-м ходу.

Следующая партия состоится 16 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Андрей Филатов заявил, что Непомнящий хитро сыграл в пятой партии матча за шахматную корону.