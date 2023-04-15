Филатов считает, что Непомнящий хитро сыграл в пятой партии матча за шахматную корону

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что Ян Непомнящий должен продолжить играть в неординарном стиле, чтобы добиться победы в матче за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
Филатов считает, что Непомнящий хитро сыграл в пятой партии матча за шахматную корону
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Wienold

«Понятно, что дебют был заготовлен умно и хитро. Психологически Ян справился после неудачи в прошлой партии. Теперь важно продолжать в том же духе и не дать китайскому шахматисту восстановиться», — цитирует Филатова ТАСС.

Россиянин играл белыми фигурами. Счёт в противостоянии — 3-2. Игра закончилась на 48-м ходу.

Следующая партия состоится 16 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Непомнящий назвал потерю концентрации причиной поражения от Дин Лижэня в четвёртой партии.

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