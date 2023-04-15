Филатов считает, что Непомнящий хитро сыграл в пятой партии матча за шахматную корону
- globallookpress.com
- © IMAGO/Norbert Wienold
«Понятно, что дебют был заготовлен умно и хитро. Психологически Ян справился после неудачи в прошлой партии. Теперь важно продолжать в том же духе и не дать китайскому шахматисту восстановиться», — цитирует Филатова ТАСС.
Россиянин играл белыми фигурами. Счёт в противостоянии — 3-2. Игра закончилась на 48-м ходу.
Следующая партия состоится 16 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.
Ранее Непомнящий назвал потерю концентрации причиной поражения от Дин Лижэня в четвёртой партии.