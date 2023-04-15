Филатов считает, что Непомнящий хитро сыграл в пятой партии матча за шахматную корону

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что Ян Непомнящий должен продолжить играть в неординарном стиле, чтобы добиться победы в матче за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

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