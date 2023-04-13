Непомнящий назвал потерю концентрации причиной поражения от Лижэня в четвёртой партии

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о причинах поражения от китайца Дин Лижэня в четвёртой партии матча за шахматную корону.
Непомнящий назвал потерю концентрации причиной поражения от Лижэня в четвёртой партии
  • Gettyimages.ru

«Это была очень напряжённая партия. Думаю, я недооценил позицию и подумал, что она довольно хороша для чёрных фигур. Она была более-менее хорошей, пока я не потерял концентрацию», — приводит слова Непомнящего пресс-служба Международной шахматной федерации.

В четвёртой партии россиянин играл чёрными фигурами и сдался на 47-м ходу. Счёт в противостоянии — 2:2.

Следующая партия состоится 15 апреля.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин похвалил Лижэня после победы над Непомнящим в четвёртой партии.

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