Дворкович считает уникальным матч между Непомнящим и Дин Лижэнем

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказал мнение, что встреча россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня является уникальной.

«Непомнящий и Лижэнь — настоящие спортсмены! Мы являемся свидетелями уникального матча за шахматную корону, в котором участники обмениваются сильнейшими ударами», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что вся борьба между спортсменами ещё впереди.

Россиянин играл белыми фигурами. Дин Лижэнь сдался на 37-м ходу. Счёт в противостоянии — 4-3.

Следующая партия состоится 20 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказал мнение, что тренерский штаб Непомнящего не может справиться с психологической подготовкой шахматиста.