Дворкович считает уникальным матч между Непомнящим и Дин Лижэнем

Короткая ссылка
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказал мнение, что встреча россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня является уникальной.

«Непомнящий и Лижэнь — настоящие спортсмены! Мы являемся свидетелями уникального матча за шахматную корону, в котором участники обмениваются сильнейшими ударами», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что вся борьба между спортсменами ещё впереди.

Россиянин играл белыми фигурами. Дин Лижэнь сдался на 37-м ходу. Счёт в противостоянии — 4-3.

Следующая партия состоится 20 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказал мнение, что тренерский штаб Непомнящего не может справиться с психологической подготовкой шахматиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить