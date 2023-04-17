Карякин — о критике со стороны Сутовского: он испытывает ко мне личную неприязнь

Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал причины резких высказываний в свой адрес со стороны генерального директора Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиля Сутовского.

«Я был удивлён высказыванием Эмиля Сутовского. Он молчал целый год. Наверняка эти слова были реакцией на пранк со стороны блогеров Вована и Лексуса, которые разыграли господина Сутовского. Они позвонили ему от лица руководства Федерации шахмат Украины. И он им рассказал, как занимался вопросами моего отстранения и отстранением сборных России от участия во Всемирной шахматной олимпиаде. И то, что первым делом, когда Сутовский пришёл к власти в ФИДЕ, он намеренно разрывал контракты с российскими спонсорами. В общем, открыто проявлял агрессию в диалоге с пранкерами. Его позиция совершенно очевидна: он заядлый русофоб. Слова Эмиля Сутовского являются всего лишь манипуляцией и никак не раскрывают мою политическую позицию. Он испытывает ко мне личную неприязнь. Это происходит с 2014 года, когда я поддержал историю с Крымом. Ещё тогда я услышал в свой адрес много гадостей и грубостей с его стороны. Я, будучи крымчанином, имею полное право на выражение своей позиции по Крыму. А то, что он высказывает сейчас, является логическим продолжением этой истории», — заявил Карякин RT.

Ранее Сутовский заявил, что большинство российских шахматистов перестали общаться с Карякиным.