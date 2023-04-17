Карякин — о критике со стороны Сутовского: он испытывает ко мне личную неприязнь

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал причины резких высказываний в свой адрес со стороны генерального директора Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиля Сутовского.
Карякин — о критике со стороны Сутовского: он испытывает ко мне личную неприязнь
  • РИА Новости

«Я был удивлён высказыванием Эмиля Сутовского. Он молчал целый год. Наверняка эти слова были реакцией на пранк со стороны блогеров Вована и Лексуса, которые разыграли господина Сутовского. Они позвонили ему от лица руководства Федерации шахмат Украины. И он им рассказал, как занимался вопросами моего отстранения и отстранением сборных России от участия во Всемирной шахматной олимпиаде. И то, что первым делом, когда Сутовский пришёл к власти в ФИДЕ, он намеренно разрывал контракты с российскими спонсорами. В общем, открыто проявлял агрессию в диалоге с пранкерами. Его позиция совершенно очевидна: он заядлый русофоб. Слова Эмиля Сутовского являются всего лишь манипуляцией и никак не раскрывают мою политическую позицию. Он испытывает ко мне личную неприязнь. Это происходит с 2014 года, когда я поддержал историю с Крымом. Ещё тогда я услышал в свой адрес много гадостей и грубостей с его стороны. Я, будучи крымчанином, имею полное право на выражение своей позиции по Крыму. А то, что он высказывает сейчас, является логическим продолжением этой истории», — заявил Карякин RT.

Ранее Сутовский заявил, что большинство российских шахматистов перестали общаться с Карякиным.

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