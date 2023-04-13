Ретивый конь: Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону

Ян Непомнящий не смог удержать преимущество, добытое на старте матча с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. В третьей партии китайский гроссмейстер отказался принять ферзевый гамбит, неплохо развил фигуры и пытался играть на победу чёрными, но соперник пресёк его попытки, после чего был заключён мир. В четвёртой же с английским началом всё решили два плохих хода россиянина конём в миттельшпиле. Вторая ошибка позволила Лижэню пожертвовать ладьёй и провести атаку пешками по центру, после чего Ян вынужден был сдаться.

После дня отдыха Ян Непомнящий и Дин Лижэнь вернулись за шахматный стол и продолжили борьбу за мировую шахматную корону. Китайцу перерыв после поражения белыми фигурами явно пошёл на пользу. Он перестал нервничать и начал действовать более уверенно, а вот россиянин слегка зависал в миттельшпиле и порой выглядел слишком напряжённым.

В третьей партии белыми фигурами играл Непомнящий. Но, в отличие от первой партии, он решил начать с хода d4. По словам гроссмейстера Сергея Шипова, это значит, что подготовка к противостоянию с Лижэнем командой шахматиста велась на очень высоком уровне.

«Было бы стильно в следующей партии белыми увидеть c4 или пойти конём f3. Есть ещё ходы, которые менее вероятны. Таким образом Ян показывает: в его арсенале есть много разных возможностей», — объяснил специалист на своём YouTube-канале.

Затем россиянин предложил оппоненту разыграть защиту Нимцовича, однако китаец от неё отказался. В итоге претенденты сыграли карлсбадский вариант ферзевого гамбита. Причём первые 16 ходов соперники повторяли партию между Анишем Гири и Лижэнем, которую они провели в 2022 году на одном из онлайн-турниров.

Однако далее Непомнящий пошёл конём на e2, существенно упрочив свои позиции. Всё испортил размен слонами на поле d7. Ян, видимо, ожидал, что его фигуру съест не конь Лижэня, а ладья, но китаец выбрал именно тот вариант, который компьютер считал наиболее вероятным. Это дало ему возможность постепенно получить численный перевес в центре — пусть и без значительного улучшения, но с перспективой развития атаки.

Он попытался усилить позиции, сдвоив ладьи и создавая угрозу по вертикалям c и d, но россиянин перекрыл все возможные пути для наступления, а манёвры конями на a4 и b5 фактически свели всю потенциальную агрессию на нет. После него идеи для атак у обоих закончились, соперники начали повторять ходы и на 30-м согласились на ничью.

При этом, по мнению гроссмейстера Сергея Карякина, эту партию в свой актив должен был занести Лижэнь, а не россиянин.

«Дин начинает находить свою игру. Он держался гораздо лучше, чем в первых двух поединках. Чёрными получил комфортную позицию, может быть, самую малость у него был и небольшой перевес. Но с позиции силы он сделал ничью. Для него эта партия прошла со знаком плюс. Проигрыш ещё одной партии приблизил бы его к разгрому. Гроссмейстер показал свою силу», — сказал Карякин в интервью RT.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин, в свою очередь, раскритиковал Непомнящего за неудачный дебют.

«Либо он чего-то не учёл, либо за доской ошибся. Но очень хорошо, что быстро это почувствовал и свернул игру. Китаец, наверное, ещё окончательно не пришёл в себя от поражения. Думаю, он все свои силы постарается направить на следующую партию, где будет играть белыми. Поэтому Яну нужно быть осторожнее», — приводит слова Смагина ТАСС.

Специалист оказался прав. Четвёртая партия получилась ещё более волнительной для болельщиков россиянина. Лижэнь, как и Ян, решил не повторяться и выбрал английское начало. Причём в дебюте Дин сыграл точно так же, как и его секундант Рихард Раппорт в 2013 году.

Первую неточность Непомнящий допустил на 14-м ходу, когда отправил коня на край доски — a5, избегая угрозу пешкой, хотя анализ партии подсказывал более рациональные решения с возвращением белопольного слона на седьмую горизонталь или ход ладьёй a на d8. Китаец двинул вперёд пешку c и фактически обозначил свои приоритеты на атаку по вертикалям d и e. Однако Непомнящий без особых раздумий остановил его порыв и свёл позицию к ничейной.

Казалось, что грядущие размены фигур приведут к облегчению ситуации на доске и соперники вновь заключат мир, однако на 25-м ходу россиянин зачем-то вновь взялся за коня. Он отправил его на поле f5, хотя куда логичнее выглядело перемещение слона на g6. А спустя ещё несколько минут всё тот же конь зачем-то проследовал на d4. Это решение стало фатальным. Специалисты схватились за голову и начали негодовать.

«Куда спешить! Это же матч на первенство мира, а не дружеская студенческая игра, где можно фигуры метать по доске. Зачем нужна эта жертва качества?» — удивлялся Шипов.

Судя по лицу, сразу же понял свою оплошность и Непомнящий. Китаец же не стал откладывать дело в долгий ящик. Он пожертвовал ладью и затем провёл атаку пешками по центру под прикрытием ладьи и активных действий коня и ферзя. Россиянин сопротивлялся долго, однако на 47-м ходу всё-таки вынужден был сдаться, потому что следующим ходом Лижэнь превращал пешку в ферзя. Своё поражение гроссмейстер объяснил потерей концентрации.

«Настроение не лучшее. Думаю, в этой игре было много обоюдных шансов. Я не разобрался в позиции, недооценил сложившуюся структуру. Играть было сложно, но вполне приемлемо для чёрных, пока я не потерял концентрацию», — сказал Ян на пресс-конференции.

Также по теме «У Яна очень высокий потенциал для роста»: Поткин — о подготовке Непомнящего к матчу с Лижэнем за шахматную корону Ян Непомнящий стал сильнее с момента матча за звание чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном, но у него ещё есть потенциал для...

Дин, напротив, светился от счастья. Он наконец-то выбрался из психологической ямы и сохранил контроль до конца партии.

«Когда Ян неожиданно сделал ход конём, понял, что могу сделать жертву качества, чтобы получить контроль над важным полем. Мой конь занимал очень сильную позицию, и в какой-то момент я понял, что просто выигрываю. В это было трудно поверить», — признался Лижэнь.

Впрочем, по мнению Сергея Карякина, эта ошибка произошла неслучайно. Китаец наконец заиграл в полную силу и этим выбил россиянина из колеи.

«В целом сегодняшняя партия получилась очень интересной. Дин достаточно быстро пожертвовал пешку на выходе из дебюта. Далее уже была ошибка Яна, когда он допустил жертву качества, сходив конём на d4. И после этого Лижэнь развил решающую атаку. Эта ошибка была следствием того, что китаец доставил немало проблем Непомнящему и играл очень креативно. Это точно не ошибка на ровном месте. Ошибка, конечно, очень грубая, особенно на уровне Яна. Но надо отдать должное китайскому шахматисту», — заявил Карякин в интервью RT.