Филатов: Непомнящий и Лижэнь провели «беззубую» партию в третьем матче за шахматную корону

Короткая ссылка
Президент Федерации шахмат России (ФТР) Андрей Филатов высказал мнение о третьем матче с участием россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня.
Филатов: Непомнящий и Лижэнь провели «беззубую» партию в третьем матче за шахматную корону
  • Gettyimages.ru

«Игра была обоюдно «беззубая». Видно, что китайский шахматист восстановился после поражения, набирает форму. Яну будет непросто по ходу этого матча в дальнейшем», — цитирует Филатова ТАСС.

Россиянин играл белыми фигурами в третьей партии. Китайский шахматист и Непомнящий согласились на ничью на 30-м ходу.

Счёт в противостоянии — 2:1 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится 13 апреля, Непомнящий сыграет чёрными фигурами.

Ранее Карякин объяснил смену тактики Непомнящего в третьей партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить