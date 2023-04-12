Филатов: Непомнящий и Лижэнь провели «беззубую» партию в третьем матче за шахматную корону

Президент Федерации шахмат России (ФТР) Андрей Филатов высказал мнение о третьем матче с участием россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня.

«Игра была обоюдно «беззубая». Видно, что китайский шахматист восстановился после поражения, набирает форму. Яну будет непросто по ходу этого матча в дальнейшем», — цитирует Филатова ТАСС.

Россиянин играл белыми фигурами в третьей партии. Китайский шахматист и Непомнящий согласились на ничью на 30-м ходу.

Счёт в противостоянии — 2:1 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится 13 апреля, Непомнящий сыграет чёрными фигурами.

Ранее Карякин объяснил смену тактики Непомнящего в третьей партии.