Филатов: Непомнящий и Лижэнь провели «беззубую» партию в третьем матче за шахматную корону
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«Игра была обоюдно «беззубая». Видно, что китайский шахматист восстановился после поражения, набирает форму. Яну будет непросто по ходу этого матча в дальнейшем», — цитирует Филатова ТАСС.
Россиянин играл белыми фигурами в третьей партии. Китайский шахматист и Непомнящий согласились на ничью на 30-м ходу.
Счёт в противостоянии — 2:1 в пользу россиянина.
Следующая партия состоится 13 апреля, Непомнящий сыграет чёрными фигурами.
Ранее Карякин объяснил смену тактики Непомнящего в третьей партии.