Карякин объяснил смену тактики Непомнящего в третьей партии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил уход Яна Непомнящего от традиционного дебюта в третьей партии с Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Уход Яна Непомнящего от традиционной испанской партии, безусловно, является попыткой сбить противника с намеченной стратегии на игру. Попытка проявить что-то новое. В целом, как мы видим, Дина это не сильно удивило. Потому что Ян — универсальный шахматист, он может играть как Е-4, так и D-4. Я бы не называл это огромным сюрпризом. Скорее, это показывает, что Ян настроен как можно чаще удивлять своего соперника», — заявил Карякин RT.

Ранее Карякин прокомментировал ничейный результат третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем.