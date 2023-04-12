Карякин: ничейный исход третьей партии показал, что Лижэнь начинает находить свою игру

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал ничейный результат третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Ничейный исход третьей партии показал, что Дин Лижэнь начинает находить свою игру. Сегодня он держался гораздо лучше, чем в первых двух поединках. Чёрными получил комфортную позицию, может быть, в самую малость у него был и небольшой перевес. Но с позиции силы он сделал ничью. Для него эта партия прошла со знаком плюс. Проигрыш ещё одной партии приблизил бы его к разгрому. Он показал свою силу, и посмотрим, что нас ждёт дальше», — заявил Карякин RT.

Ранее Карякин высказался о шансах Непомнящего на победу над Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.