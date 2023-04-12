Карякин: ничейный исход третьей партии показал, что Лижэнь начинает находить свою игру

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал ничейный результат третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
Карякин: ничейный исход третьей партии показал, что Лижэнь начинает находить свою игру
  • РИА Новости

«Ничейный исход третьей партии показал, что Дин Лижэнь начинает находить свою игру. Сегодня он держался гораздо лучше, чем в первых двух поединках. Чёрными получил комфортную позицию, может быть, в самую малость у него был и небольшой перевес. Но с позиции силы он сделал ничью. Для него эта партия прошла со знаком плюс. Проигрыш ещё одной партии приблизил бы его к разгрому. Он показал свою силу, и посмотрим, что нас ждёт дальше», — заявил Карякин RT.

Ранее Карякин высказался о шансах Непомнящего на победу над Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

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