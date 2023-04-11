Карякин: если так всё пойдёт дальше, то Непомнящий заслуженно станет новым чемпионом мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о шансах россиянина Яна Непомнящего на победу над китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Дин является профессионалом с большой буквы. Однако чувствуется, что ему некомфортно. Он почему-то поменял место жительства, его что-то не устраивает и в бытовом плане. Зрители ждут напряжённой борьбы, а пока же игра идёт в одну калитку. Если так всё пойдет дальше, то Непомнящий заслуженно станет новым чемпионом мира», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Во второй партии Непомнящий играл чёрными фигурами. Китайский шахматист сдался после 29-го хода. Счёт в противостоянии — 1,5:0,5 в пользу россиянина. Норвежец Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с россиянином.

Следующая партия состоится 12 апреля, Непомнящий сыграет белыми.

ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее российский гроссмейстер Александр Грищук заявил, что Лижэнь находится в психологической пропасти.