Грищук назвал странным поведение Дин Лижэня в матче с Непомнящим

Российский гроссмейстер Александр Грищук заявил, что китайский шахматист Дин Лижэнь находится в психологической пропасти.

«Его странное поведение вчера, когда во время первой партии он почти всё время сидел в комнате отдыха. Если он действительно находится в таком нездоровом состоянии, то, по сути, судьба матча решена. Ему надо как-то прийти в себя, но это очень сложно, учитывая ту психологическую пропасть, в которой он сейчас находится», — цитирует Грищука РИА Новости.

Во второй партии Непомнящий играл чёрными фигурами. Китайский шахматист сдался после 29 ходов. Счёт в противостоянии — 1,5:0,5 в пользу россиянина. Норвежец Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с россиянином.

Следующая партия состоится 12 апреля, Непомнящий сыграет белыми.

ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал победу Непомнящего над Дин Лижэнем во второй партии матча за мировую шахматную корону.