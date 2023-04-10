В Федерации шахмат России довольны победой Непомнящего над Дин Лижэнем во второй партии
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«Это очень здорово. Мы все очень довольны и испытываем неподдельное чувство радости за Яна Непомнящего. Не только в федерации, но и всей шахматной общественностью. Потому что для него это историческая победа, ведь в матче с Карлсеном он ни разу не победил.
Если говорить конкретно по этой партии, то Дин серьёзно ошибся в середине партии. На таком уровне подобных ошибок уже не прощают. Ян здесь правильно и чётко отреагировал и не оставил Дину шансов по сравнению со вчерашней партией. Там даже до 30-го хода партия закончилась, это говорит о более чем уверенной победе. Но ещё всё впереди, матч длинный, и мы не знаем, сколько партий нас ждёт. Но надо признать, что сегодняшняя победа Яна внушает оптимизм. Плюс ко всему он одержал победу чёрными фигурами, из обороны ушёл в атаку. Это о многом говорит», — сказал RT Ткачёв.
Ранее Непомнящий объяснил, за счёт чего победил Дин Лижэня во второй партии.