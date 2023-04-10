В Федерации шахмат России довольны победой Непомнящего над Дин Лижэнем во второй партии

Короткая ссылка
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за мировую шахматную корону.
В Федерации шахмат России довольны победой Непомнящего над Дин Лижэнем во второй партии
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

«Это очень здорово. Мы все очень довольны и испытываем неподдельное чувство радости за Яна Непомнящего. Не только в федерации, но и всей шахматной общественностью. Потому что для него это историческая победа, ведь в матче с Карлсеном он ни разу не победил.

Если говорить конкретно по этой партии, то Дин серьёзно ошибся в середине партии. На таком уровне подобных ошибок уже не прощают. Ян здесь правильно и чётко отреагировал и не оставил Дину шансов по сравнению со вчерашней партией. Там даже до 30-го хода партия закончилась, это говорит о более чем уверенной победе. Но ещё всё впереди, матч длинный, и мы не знаем, сколько партий нас ждёт. Но надо признать, что сегодняшняя победа Яна внушает оптимизм. Плюс ко всему он одержал победу чёрными фигурами, из обороны ушёл в атаку. Это о многом говорит», — сказал RT Ткачёв.

Ранее Непомнящий объяснил, за счёт чего победил Дин Лижэня во второй партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить