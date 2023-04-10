В Федерации шахмат России довольны победой Непомнящего над Дин Лижэнем во второй партии

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за мировую шахматную корону.

«Это очень здорово. Мы все очень довольны и испытываем неподдельное чувство радости за Яна Непомнящего. Не только в федерации, но и всей шахматной общественностью. Потому что для него это историческая победа, ведь в матче с Карлсеном он ни разу не победил.

Если говорить конкретно по этой партии, то Дин серьёзно ошибся в середине партии. На таком уровне подобных ошибок уже не прощают. Ян здесь правильно и чётко отреагировал и не оставил Дину шансов по сравнению со вчерашней партией. Там даже до 30-го хода партия закончилась, это говорит о более чем уверенной победе. Но ещё всё впереди, матч длинный, и мы не знаем, сколько партий нас ждёт. Но надо признать, что сегодняшняя победа Яна внушает оптимизм. Плюс ко всему он одержал победу чёрными фигурами, из обороны ушёл в атаку. Это о многом говорит», — сказал RT Ткачёв.

Ранее Непомнящий объяснил, за счёт чего победил Дин Лижэня во второй партии.