Непомнящий объяснил, за счёт чего победил Дин Лижэня во второй партии

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за мировую шахматную корону в Астане.
Непомнящий объяснил, за счёт чего победил Дин Лижэня во второй партии
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Wienold

«Партия сложилась для меня хорошо. Хотя вначале, когда Лижэнь пошёл 4.h3, то я всерьёз задумался. Размышлял над ходом больше десяти минут. Рад, что нашёл правильное решение, а затем и перехватил инициативу. Мои эмоции? Я понимал, что эта идея секунданта соперника. Они пытались меня удивить. Мне приятно повести в матче», — приводит слова гроссмейстера «Спорт-Экспресс».

Непомнящий играл чёрными фигурами. Китайский шахматист сдался после 29 ходов.

Счёт в противостоянии — 1,5-0,5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится 12 апреля, Непомнящий  сыграет белыми.

Ранее Непомнящий оценил первую партию матча за шахматную корону с Дин Лижэнем.

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