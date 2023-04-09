Непомнящий оценил первую партию матча за шахматную корону с Дин Лижэнем

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил свою игру в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам с китайцем Дин Лижэнем.
Непомнящий оценил первую партию матча за шахматную корону с Дин Лижэнем
  • Gettyimages.ru

«Интересная партия, я давил в какой-то момент. Не то чтобы очень серьёзно, но потом я долго не мог решить, какую пешку взять. Наверное, ход слоном на d6 был не очень точный, ход на h5 был важный момент», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью.

Вторая партия состоится 10 апреля. Китайский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.

Ранее Аркадий Дворкович высказался о первой партии матча за титул чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

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