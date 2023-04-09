Дворкович: у Яна был шанс, решающих продолжений не нашлось

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высказался о первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

«Ян получил небольшой перевес, но решающих продолжений не нашлось. Вся борьба впереди. У Яна был шанс, но так бывает — решающего продолжения не нашлось. А Дин к концу партии собрался», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью.

Вторая партия состоится 10 апреля. Китайский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.

Ранее Дин Лижэнь оценил свою игру в первой партии за шахматную корону.