Дворкович: у Яна был шанс, решающих продолжений не нашлось
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«Ян получил небольшой перевес, но решающих продолжений не нашлось. Вся борьба впереди. У Яна был шанс, но так бывает — решающего продолжения не нашлось. А Дин к концу партии собрался», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».
Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью.
Вторая партия состоится 10 апреля. Китайский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.
Ранее Дин Лижэнь оценил свою игру в первой партии за шахматную корону.