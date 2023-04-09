Лижэнь оценил свою игру в первой партии за шахматную корону
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«Чувствую себя немного подавленным. В первой половине партии я не так много думал о шахматах. Мои мысли были очень странными — много воспоминаний, чувств», — сказал Дин Лижэнь на пресс-конференции.
Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью.
Вторая партия состоится 10 апреля. Китайский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.
Ранее Анатолий Карпов заявил, что Непомнящему будет непросто в матче с Дин Лижэнем.