Лижэнь оценил свою игру в первой партии за шахматную корону

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь оценил свою игру в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам с россиянином Яном Непомнящим.

«Чувствую себя немного подавленным. В первой половине партии я не так много думал о шахматах. Мои мысли были очень странными — много воспоминаний, чувств», — сказал Дин Лижэнь на пресс-конференции.

Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью.

Вторая партия состоится 10 апреля. Китайский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.

Ранее Анатолий Карпов заявил, что Непомнящему будет непросто в матче с Дин Лижэнем.