Карпов считает, что Непомнящему будет непросто в матче с Дин Лижэнем

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что Яну Непомнящему будет непросто в матче с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира.

«Так как китайцы взяли всё лучшее от советской шахматной школы, то Непомнящему будет непросто в предстоящем матче.

Надеюсь, Ян извлёк уроки из поражения в матче за шахматную корону в 2021 году и выступит успешнее», — приводит слова Карпова ТАСС.

Российский гроссмейстер сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент Дин Лижэнь начнёт матч чёрными. Матч начнётся 9 апреля в Астане.

Ранее Непомнящий поделился ожиданиями перед матчем против китайца Дин Лижэня за мировую шахматную корону.