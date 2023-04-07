Непомнящий о Лижэне: многосторонний универсал без слабых мест
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«Многосторонний универсал, без слабых мест, похож на Карлсена. Но играет в другие шахматы. Очень мало проигрывает. Один из самых ярких представителей нынешнего поколения», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».
Норвежец Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим. Вместо него россиянин встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.
Российский гроссмейстер сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент Лижэнь начнёт матч чёрными. Матч начнётся 9 апреля в Астане.
Ранее глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что у Непомнящего есть преимущество в предстоящем противостоянии с Лижэнем.