Непомнящий о Лижэне: многосторонний универсал без слабых мест

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился ожиданиями перед матчем против китайца Дин Лижэня за мировую шахматную корону.
Непомнящий о Лижэне: многосторонний универсал без слабых мест
  • Gettyimages.ru

«Многосторонний универсал, без слабых мест, похож на Карлсена. Но играет в другие шахматы. Очень мало проигрывает. Один из самых ярких представителей нынешнего поколения», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Норвежец Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим. Вместо него россиянин встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Российский гроссмейстер сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент Лижэнь начнёт матч чёрными. Матч начнётся 9 апреля в Астане.

Ранее глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что у Непомнящего есть преимущество в предстоящем противостоянии с Лижэнем.

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