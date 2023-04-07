Непомнящий о Лижэне: многосторонний универсал без слабых мест

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился ожиданиями перед матчем против китайца Дин Лижэня за мировую шахматную корону.

«Многосторонний универсал, без слабых мест, похож на Карлсена. Но играет в другие шахматы. Очень мало проигрывает. Один из самых ярких представителей нынешнего поколения», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Норвежец Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим. Вместо него россиянин встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Российский гроссмейстер сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент Лижэнь начнёт матч чёрными. Матч начнётся 9 апреля в Астане.

Ранее глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что у Непомнящего есть преимущество в предстоящем противостоянии с Лижэнем.