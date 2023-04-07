Дворкович: у Непомнящего есть преимущество опыта игры в матче за шахматную корону

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович считает, что у Яна Непомнящего есть преимущество в предстоящем противостоянии с китайцем Дин Лижэнем.

«За Яном опыт участия в одном матче за звание чемпиона мира, что даёт ему плюс в виде навыков такой борьбы. Не сыграв матч, не поймёшь, что это такое, и у Дин Лижэня такого опыта нет. С другой стороны, оба уже давно входят в первую десятку, даже тройку», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Норвежец Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим. Вместо него россиянин встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Российский гроссмейстер сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент Лижэнь начнёт матч чёрными. Матч начнётся 9 апреля в Астане.

Ранее Дворкович заявил, что Карлсен при желании может принять участие в турнире претендентов в 2024 году.