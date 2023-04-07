Дворкович: у Непомнящего есть преимущество опыта игры в матче за шахматную корону

Короткая ссылка
Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович считает, что у Яна Непомнящего есть преимущество в предстоящем противостоянии с китайцем Дин Лижэнем.
Дворкович: у Непомнящего есть преимущество опыта игры в матче за шахматную корону
  • РИА Новости

«За Яном опыт участия в одном матче за звание чемпиона мира, что даёт ему плюс в виде навыков такой борьбы. Не сыграв матч, не поймёшь, что это такое, и у Дин Лижэня такого опыта нет. С другой стороны, оба уже давно входят в первую десятку, даже тройку», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Норвежец Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим. Вместо него россиянин встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Российский гроссмейстер сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент Лижэнь начнёт матч чёрными. Матч начнётся 9 апреля в Астане.

Ранее Дворкович заявил, что Карлсен при желании может принять участие в турнире претендентов в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить