Глава ФИДЕ Дворкович надеется, что Карлсен выступит на турнире претендентов в 2024 году

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен при желании может принять участие в турнире претендентов в 2024 году.

«Я думаю, что у Магнуса, как первого номера рейтинга, есть все шансы сыграть в турнире претендентов, если он этого захочет. Следующий турнир претендентов состоится в 2024 году в Торонто, если Магнус захочет участвовать, у него есть все возможности», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим. Вместо него россиянин встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Российский гроссмейстер сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент Лижэнь начнёт матч чёрными. Матч начнётся 9 апреля в Астане.

Ранее тренер Непомнящего, Владимир Поткин, рассказал о подготовке своего подопечного к матчу за звание чемпиона мира.