Тренер Непомнящего рассказал о подготовке гроссмейстера к битве за шахматную корону

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, Владимир Поткин, рассказал о подготовке своего подопечного к матчу за звание чемпиона мира.

«У нас всё идёт по плану. Действительно, совсем немного времени остаётся до начала, поэтому Ян сейчас полностью сконцентрирован на том, чтобы войти в ритм. 7 апреля у игроков будет день общения с журналистами, и мы очень рады, что после этого запланирован ещё один день на отдых. Всё-таки подготовка ведётся в кулуарном режиме: шахматист со своей командой абстрагируется от всего, живёт в своём пространстве, так что выйти из этой среды и столкнуться с вниманием всего мира бывает непросто. Поэтому хорошо, что у Непомнящего будет время, чтобы спокойно войти в рабочее состояние для стартового поединка, который состоится 9 апреля», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий сохранил второе место в рейтинге ФИДЕ.