Непомнящий сохранил второе место в рейтинге ФИДЕ

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала обновлённую версию рейтинга.
Непомнящий сохранил второе место в рейтинге ФИДЕ
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Wienold

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (2795 очков) сохранил за собой вторую строчку. Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен (2853). Третье место занимает китаец Дин Лижэнь (2788).

Другой россиянин, Александр Грищук (2745), располагается на 12-й позиции.

Непомнящий 9 апреля сыграет в первой партии матча за звание чемпиона мира с Лижэнем в Астане.

32-летний россиянин является чемпионом Европы 2010 года, в составе сборной России он дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В 2021 году Непомнящий выиграл турнир претендентов, но в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Дин Лижэнь будут сдавать допинг-пробы в матче за мировую шахматную корону.

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