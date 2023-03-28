Непомнящий и Дин Лижэнь будут сдавать допинг-пробы в матче за мировую шахматную корону

Президент Международной шахматной федерацией (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь будут обязаны сдавать допинг-пробы по ходу матча за мировую шахматную корону.

«Естественно, по ходу матча будут браться допинг-пробы. Хотя в шахматах никогда допинга не было», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Дворкович отметил, что в соответствии с соглашением между FIDE и WADA они обязаны брать допинг-пробы один раз за матч у каждого шахматиста.

Матч пройдёт в Астане с 7 апреля по 1 мая.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Горячкина перед стартовой партией не стала пожимать руку директору Гран-при FIDE в Нью-Дели (Индия) Бхарату Сингх Чаухану.