Непомнящий и Дин Лижэнь будут сдавать допинг-пробы в матче за мировую шахматную корону
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«Естественно, по ходу матча будут браться допинг-пробы. Хотя в шахматах никогда допинга не было», — приводит слова Дворковича ТАСС.
Дворкович отметил, что в соответствии с соглашением между FIDE и WADA они обязаны брать допинг-пробы один раз за матч у каждого шахматиста.
Матч пройдёт в Астане с 7 апреля по 1 мая.
Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Горячкина перед стартовой партией не стала пожимать руку директору Гран-при FIDE в Нью-Дели (Индия) Бхарату Сингх Чаухану.