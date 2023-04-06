«У Яна очень высокий потенциал для роста»: Поткин — о подготовке Непомнящего к матчу с Лижэнем за шахматную корону

Ян Непомнящий стал сильнее с момента матча за звание чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном, но у него ещё есть потенциал для роста. Об этом в интервью RT рассказал тренер россиянина Владимир Поткин. По его словам, турнир претендентов в Мадриде показал, что подопечный развивается в правильном направлении. Также специалист поделился особенностями подготовки к новой битве за шахматную корону, сравнил китайского гроссмейстера Дина Лижэня с монахами Шаолиня и объяснил, почему не стоит делать выводов о состоянии соперников по турнирам в Вейк-ан-Зее и Дюссельдорфе.

— Считаные дни остались до старта второго в карьере Яна Непомнящего матча за звание чемпиона мира. Как оцениваете готовность своего подопечного?

— У нас всё идёт по плану. Действительно, совсем немного времени остаётся до начала, поэтому Ян сейчас полностью сконцентрирован на том, чтобы войти в ритм. 7 апреля у игроков будет день общения с журналистами, и мы очень рады, что после этого запланирован ещё один день на отдых. Всё-таки подготовка ведётся в кулуарном режиме: шахматист со своей командой абстрагируется от всего, живёт в своём пространстве, так что выйти из этой среды и столкнуться с вниманием всего мира бывает непросто. Поэтому хорошо, что у Непомнящего будет время, чтобы спокойно войти в рабочее состояние для стартового поединка, который состоится 9 апреля.

Что касается организационных моментов, то не буду заглядывать вперёд, всё-таки матч — это живой организм. В Дубае вплоть до последних дней решались какие-то организационные вопросы. В Казахстане всё идёт в рабочем режиме, представители команд держат руку на пульсе, но делать какие-то выводы заранее, до того, как игроки воочию увидят площадку, не хотелось бы.

— Нынешний процесс подготовки сильно отличался от встречи с Магнусом Карлсеном? Насколько я понимаю, в этот раз Ян намеренно не стал раскрывать, кто вошёл в его команду.

— Не хотелось бы вдаваться в подробности, могу лишь сказать, что Карлсен и Дин — разные шахматисты, поэтому отличается и степень подготовки. Наш подход учитывает опыт прошлой встречи, в которой Ян многое почерпнул для себя. В частности, у него была возможность воочию наблюдать стратегию и игру самого чемпиона мира Магнуса.

— Лижэнь готовится также в обстановке строгой секретности. Есть ли у вас какие-то инсайды о его тактических планах?

— Безусловно, у нас есть идеи, в каком ключе может работать команда Дина, всё-таки у нас большой опыт соперничества с китайскими шахматистами, со сборной этой страны. Мы знаем, что местная школа отличается мудростью, не зря Цзюй Вэньцзюнь держит титул чемпионки мира на протяжении долгого времени. Этот опыт они, конечно, используют.

— Не может ли быть такого, что оппоненты намеренно дезинформируют друг друга, выдавая некую информацию о своих наработках?

— Не думаю, что в этом есть смысл, ведь матчи на первенство мира проходят лишь раз в два года. Кроме того, мне всё-таки кажется, что шахматисты — народ достаточно искренний и если уж что-то говорят, то так оно и есть. Поэтому Ян и старается не раскрывать своих карт. Уже в ходе противостояния будет ясно, какую стратегию и какие дебюты выбрали игроки.

— Удалось ли вам почерпнуть какую-то полезную для себя информацию из выступления китайского шахматиста в Вейк-ан-Зее? Он там занял лишь 11-е место с единственной победой.

— Нужно понимать, что турниры перед сражением за шахматную корону носят учебно-тренировочный характер и входят в план подготовки. Думаю, не ошибусь, если скажу, что для Дина эти соревнования также были не настолько значимы с точки зрения результата. Поэтому не стоит обращать внимание на то, что он сыграл ниже своих способностей. Все мысли сейчас сосредоточены на грядущей дуэли, в этом нет ничего удивительного.

— Непомнящий же, напротив, провёл турнир в Дюссельдорфе довольно успешно и едва не стал победителем.

— Обычно от таких первенств многого не ждёшь, но здесь Ян действительно порадовал и игрой, и результатом. Особенно хорошо, что ему удалась концовка, где он взял несколько важных партий у хороших, сильных противников, в том числе у Левона Ароняна. Но всё-таки этот турнир важен скорее как подготовительный этап и возможность посоперничать вживую.

Ян в последний раз играл в классические шахматы в Сент-Луисе в сентябре, и очень хорошо, что в феврале представилась возможность сразиться с сильнейшими гроссмейстерами. В последнее время очень много соревнований проходит онлайн, но это всё-таки две большие разницы — игра в интернете и лицом к лицу.

— К слову об интернете. В последнее время на российских спортсменов в соцсетях нередко обрушивается вал негативных комментариев, вплоть до оскорблений и угроз. Удаётся ли оградить Яна от этого фона?

— Опыт последних матчей показывает, что единственно верный способ избежать лишней информации — просто отключиться от всех соцсетей, и Ян в целом следует этой рекомендации. Причём здесь стоит говорить не только о негативном отношении, а в целом об излишнем внимании. Даже если где-то кто-то слишком тебя хвалит, это тоже может выбить из колеи. Спортсмен всё-таки должен быть сконцентрирован на своей подготовке, и, на мой взгляд, Непомнящему это удаётся.

— С предыдущей попытки завоевать корону прошло почти полтора года. Стал ли сильнее ваш подопечный?

— С того времени Ян проделал действительно очень большой объём работы как теоретической, так и практической, и — да, он вырос как шахматист. Можно сказать, что мы строим высотное здание и Ян сейчас находится на более высоком этаже. Тот результат, который он показал на турнире претендентов в Мадриде, говорит, что вся работа была проведена в правильном направлении.

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— В чём видите главную опасность соперника?

— Дин — шахматист очень высокого класса. Есть притча о монахах Шаолиня, которые в монастыре бьют множество раз по воде, отрабатывая один удар, а потом возвращаются спустя годы домой и разбивают рукой камень. Стиль Лижэня отсылает нас к этой мудрости, его отработанные приёмы приносят большой эффект на протяжении всей его карьеры.

— Зная об этом, вы наверняка разработали контрприёмы.

— Матч на первенство мира — уникальное событие, в котором игроки стараются использовать свои лучшие стороны и при этом удивлять соперника. Конечно, мы стараемся. Но, как говорят, готовь коня на день битвы, а победа — от Господа.

— Перед встречей с Карлсеном вы говорили, что она станет одной из самых зрелищных в истории шахмат. Чего вы как тренер и наставник Непомнящего ждёте от грядущего противостояния?

— Я вижу, что Ян растёт как шахматист и спортсмен. Матч — это большой вызов и испытание. Я бы хотел, чтобы он раскрыл свой талант полностью, показал все свои способности и стал ещё сильнее. Я вижу, что у него по-прежнему очень высокий потенциал для роста. Я оптимистично настроен: верю в Яна и его победу.