Лижэнь получил приглашение принять участие в матче за шахматную корону

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь получил официальное приглашение принять участие в матче за шахматную корону после отказа норвежца Магнуса Карлсена от защиты титула.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международной шахматной федерации (FIDE).

Напомним, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации. Вместо него россиянин весной 2023 года встретится с занявшим второе место на турнире претендентов Лижэнем.

Ранее Карлсен одержал досрочную победу в серии Champions Chess Tour 2022.