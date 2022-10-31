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Лижэнь получил приглашение принять участие в матче за шахматную корону

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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь получил официальное приглашение принять участие в матче за шахматную корону после отказа норвежца Магнуса Карлсена от защиты титула.
Лижэнь получил приглашение принять участие в матче за шахматную корону
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Pereira

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международной шахматной федерации (FIDE).

Напомним, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации. Вместо него россиянин весной 2023 года встретится с занявшим второе место на турнире претендентов Лижэнем.

Ранее Карлсен одержал досрочную победу в серии Champions Chess Tour 2022.

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