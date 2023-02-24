Гроссмейстер Непомнящий идёт третьим за тур до конца турнира в Дюссельдорфе
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- © IMAGO/Norbert Wienold
Партия белыми фигурами у Непомнящего завершилась на 46-м ходу.
Шахматист идёт на третьем месте в таблице (4,5 очка), Андрей Есипенко (3,5) делит места с шестого по десятое, лидируют индиец Гукеш Доммараджу и Левон Аронян (по пять).
Турнир в Дюссельдорфе завершится 25 февраля.
Ранее Непомнящий нанёс поражение американцу Левону Ароняну в седьмом туре шахматного турнира WR Chess Masters.