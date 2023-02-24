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Гроссмейстер Непомнящий идёт третьим за тур до конца турнира в Дюссельдорфе

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в восьмом туре шахматного турнира WR Chess Masters в Дюссельдорфе (Германия).
Гроссмейстер Непомнящий идёт третьим за тур до конца турнира в Дюссельдорфе
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Wienold

Партия белыми фигурами у Непомнящего завершилась на 46-м ходу.

Шахматист идёт на третьем месте в таблице (4,5 очка), Андрей Есипенко (3,5) делит места с шестого по десятое, лидируют индиец Гукеш Доммараджу и Левон Аронян (по пять).

Турнир в Дюссельдорфе завершится 25 февраля.

Ранее Непомнящий нанёс поражение американцу Левону Ароняну в седьмом туре шахматного турнира WR Chess Masters.

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