Гроссмейстер Непомнящий идёт третьим за тур до конца турнира в Дюссельдорфе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в восьмом туре шахматного турнира WR Chess Masters в Дюссельдорфе (Германия).

Партия белыми фигурами у Непомнящего завершилась на 46-м ходу.

Шахматист идёт на третьем месте в таблице (4,5 очка), Андрей Есипенко (3,5) делит места с шестого по десятое, лидируют индиец Гукеш Доммараджу и Левон Аронян (по пять).

Турнир в Дюссельдорфе завершится 25 февраля.

Ранее Непомнящий нанёс поражение американцу Левону Ароняну в седьмом туре шахматного турнира WR Chess Masters.