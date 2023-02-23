Непомнящий одержал первую победу на турнире в Дюссельдорфе
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- © IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon
Непомнящий играл чёрными. Партия завершилась на 53-м ходу.
Россиянин Андрей Есипенко белыми на 36-м ходу уступил Гукешу Доммараджу из Индии.
Непомнящий одержал первую победу на турнире, до этого он шесть раз сыграл вничью. Россиянин идёт на третьем месте в таблице (четыре очка), Есипенко (три) делит места с пятого по девятое ещё с четырьмя гроссмейстерами. Лидируют в турнире Доммараджу и Аронян (по 4,5 очка).
Ранее в Госдуме отреагировали на возможный переход России в Азиатскую шахматную федерацию.