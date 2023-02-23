Непомнящий одержал первую победу на турнире в Дюссельдорфе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанёс поражение американцу Левону Ароняну в седьмом туре шахматного турнира WR Chess Masters в Дюссельдорфе (Германия).

Непомнящий играл чёрными. Партия завершилась на 53-м ходу.

Россиянин Андрей Есипенко белыми на 36-м ходу уступил Гукешу Доммараджу из Индии.

Непомнящий одержал первую победу на турнире, до этого он шесть раз сыграл вничью. Россиянин идёт на третьем месте в таблице (четыре очка), Есипенко (три) делит места с пятого по девятое ещё с четырьмя гроссмейстерами. Лидируют в турнире Доммараджу и Аронян (по 4,5 очка).

Ранее в Госдуме отреагировали на возможный переход России в Азиатскую шахматную федерацию.