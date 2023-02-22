В Госдуме отреагировали на переход России в Азиатскую шахматную федерацию

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Федерация шахмат России (ФШР) перейдёт в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«Азиатская федерация шахмат — очень сильная федерация. Даже нет сомнений, что переход будет полезен для наших спортсменов. Главное, чтобы не вводили ограничения для российских спортсменов», — цитирует Журову Sport24.

Решение о переходе ФШР в Азию будет принято 28 февраля.

Напомним, что наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников ACF.

Ранее Сергей Карякин оценил решение ФШР перейти из Европейского союза в Азиатскую федерацию.