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Карякин назвал преимущество Непомнящего в матче с Лижэнем

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Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что поможет россиянину Яну Непомнящему во встрече за шахматную корону с представителем Китая Дин Лижэнем.
Карякин назвал преимущество Непомнящего в матче с Лижэнем
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Wienold

«Очень важно, кто в какой форме подойдёт к матчу. Оба шахматиста очень долго готовятся, а у Яна есть опыт игры в матче. Пусть негативный, но важный опыт. Я думаю, что Яну будет немного комфортнее в этом плане», — цитирует Карякина РИА Новости.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Как сообщает пресс-служба FIDE, противостояние Лижэня и Непомнящего пройдёт с 7 апреля по 1 мая.

На счету россиянина 2795 рейтинговых очка. Лидирует в списке Карлсен — в его активе 2852 очка. Третью строчку занимает Лижэнь (2788).

Ранее российский гроссмейстер Владислав Артемьев высказал мнение, что Непомнящий и Лижэнь имеют одинаковые шансы в матче за мировую шахматную корону.

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