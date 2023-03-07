Карякин назвал преимущество Непомнящего в матче с Лижэнем

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что поможет россиянину Яну Непомнящему во встрече за шахматную корону с представителем Китая Дин Лижэнем.

«Очень важно, кто в какой форме подойдёт к матчу. Оба шахматиста очень долго готовятся, а у Яна есть опыт игры в матче. Пусть негативный, но важный опыт. Я думаю, что Яну будет немного комфортнее в этом плане», — цитирует Карякина РИА Новости.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Как сообщает пресс-служба FIDE, противостояние Лижэня и Непомнящего пройдёт с 7 апреля по 1 мая.

На счету россиянина 2795 рейтинговых очка. Лидирует в списке Карлсен — в его активе 2852 очка. Третью строчку занимает Лижэнь (2788).

Ранее российский гроссмейстер Владислав Артемьев высказал мнение, что Непомнящий и Лижэнь имеют одинаковые шансы в матче за мировую шахматную корону.