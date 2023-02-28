«Большой успех нашего спорта»: почему переход в Азиатскую федерацию может пойти на пользу развитию шахмат в России

Федерация шахмат России официально принята в Азиатскую шахматную федерацию. Такое решение было принято на заседании континентальной ассамблеи АШФ в Абу-Даби. За переход ФШР высказались 29 из 36 делегатов, против — лишь один. Как это решение может повлиять на развитие вида спорта в стране и получат ли отечественные гроссмейстеры возможность выступать под своим флагом на международных соревнованиях — в материале RT.

Во вторник, 28 февраля, произошло важное событие в истории российских шахмат. Было официально объявлено о принятии ФШР в Азиатскую федерацию, разговоры о котором велись на протяжении последнего года. Заявка о смене спортивной прописки была подана ещё в апреле 2022-го — и вот, спустя десять месяцев, процесс почти завершён. Подавляющее большинство делегатов высказались за присоединение РФ к АШФ, хотя отсутствует подробная информация о голосовании. Известно лишь, что 29 человек выступили за переход, шестеро воздержались и один высказался против.

«Это большой успех нашего спорта. Мы первая спортивная федерация, которая влилась в азиатскую семью. Всего одна страна против — это фантастический результат. Спасибо всем за поддержку», — цитирует ТАСС президента ФШР Андрея Филатова.

По словам функционера, юридически переход состоится лишь 1 мая, что даёт отечественным шахматистам возможность напоследок принять участие в грядущих чемпионатах Европы. С 2 по 14 марта в сербском городе Врнячка-Баня пройдёт первенство среди мужчин, а с 17 по 30 марта в черногорском Петроваце сильнейших будут выявлять женщины. Как отмечается на официальном сайте ФШР, выступить на Балканах смогут только те спортсмены, кто заблаговременно совершит переход под флаг ФИДЕ — в соответствии с требованиями Европейского шахматного союза (ECU).

Примечательно, что в России уже давно задумывались о возможной смене федерации. И причиной тому были не только санкции, введённые после начала спецоперации на Украине. Как рассказал «Чемпионату» исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв, переход в Азию позволит спортсменам расти в условиях более высокой конкуренции и не испытывать проблем с логистикой, а России в будущем — организовывать международные соревнования на своей территории, с чем были серьёзные сложности.

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Так, с 1990 года в России был проведён всего один турнир ECU — Санкт-Петербург принял женский личный чемпионат континента в 2009-м. При этом только в XXI веке состязания пять раз проходили в Болгарии, а Турция выступала в качестве хозяйки семь раз. На этом фоне ФИДЕ была гораздо более благосклонна и только за последние 18 лет шесть раз устраивала Кубок мира на территории РФ, пять раз делая выбор в пользу Ханты-Мансийска и один — Сочи.

«Хотя, как вы понимаете, заявки на проведение турниров мы подавали каждый год. Да, мероприятия ФИДЕ мы проводили, а Европа нам такого права не давала», — сказал Ткачёв.

Что касается более высокой конкуренции, в этом плане также есть основания согласиться. Если обратиться к мировому рейтингу ФИДЕ, то у мужчин в топ-30 входят девять представителей европейских стран, в то время как азиатских — десять. А вместе с отечественными гроссмейстерами их число возрастает до 15. И это не считая того, что именно АШФ теперь представляют претенденты на корону — россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

У женщин похожая ситуация. В тридцатке сильнейших значатся десять спортсменок из АШФ, с той лишь разницей, что две из них занимают лидирующие позиции, а ещё трое входят в верхнюю восьмёрку. Причём вклиниться между ними смогли лишь россиянки: Александра Горячкина и Катерина Лагно расположились на третьей и четвёртой строчках соответственно, а Александра Костенюк идёт седьмой.

Таким образом, смена федерации может пойти на благо развитию российских шахмат. Спортсмены будут соревноваться как минимум в не менее (а как считают эксперты, даже более) конкурентной среде, а страна получит право организовывать на своей территории первенства не только под эгидой ФИДЕ, но и АШФ. Немаловажно и то, что этот переход не отразится на числе квот, выделяемых гроссмейстерам для участия в чемпионском цикле.

«Есть определённая система распределения квот, которая пересматривается каждые два года. В связи с тем, что российские игроки перешли в Азию, система будет соответствующим образом пересмотрена. Это был один из главных вопросов от Азиатской федерации... Квоты перейдут из Европы в Азию», — объяснил «Чемпионату» председатель тренерской комиссии ФИДЕ Михаил Кобалия.

Помимо прочего, по мнению экспертов, в Азии россиянам будет значительно проще добиться возможности если не вновь выступать под своим флагом, то хотя бы не быть обязанными менять его в своём профиле. А ведь именно это было обязательным условием для подачи заявки на турниры под эгидой ECU.

«Мы ведём работу, чтобы постепенно в каких-то категориях этот запрет снимался. Но на данный момент он ещё действует. В личных соревнованиях мы можем принимать участие, под российским флагом или под флагом ФИДЕ — это отдельный, технический вопрос. А в командных мы вообще забанены... Это не связано напрямую с переходом в Азию, потому что эту ситуацию регулирует в первую очередь ФИДЕ», — добавил Кобалия.

Если за рубежом новость о смене прописки ФШР вызвала преимущественно негативные комментарии, то в руководстве ФИДЕ это событие было оценено позитивно. По словам главы организации Михаила Дворковича, азиатские коллеги положительно оценивают вклад России в развитие шахмат, а решение о переходе в АШФ было взаимным.

«Это возможность более свободно играть на турнирах, участвовать в континентальных чемпионатах в такое трудное время, которое мы переживаем сейчас... У нас одна шахматная семья. Рассчитываем, что в конечном счёте вся семья будет в хорошей ситуации», — сказал Дворкович ТАСС.

Поворотный момент в развитии отечественных шахмат не обошли вниманием и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «хорошей новостью» и отметил, что это событие «откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях». При этом он подчеркнул, что другим спортивным федерациям страны не стоит слепо следовать примеру ФШР.

«Что касается всего спорта, здесь нужно действовать очень аккуратно. В разных видах спорта разные ситуации, и это должны решать в каждом конкретном случае специалисты», — приводит слова Пескова РИА Новости.

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«Значимым и положительным» решение о присоединении ФШР к АШФ счёл министр спорта России Олег Матыцин. По его словам, наибольшую пользу оно принесёт именно спортсменам.

«Приоритетная задача, чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать своё мастерство в играх с сильными и достойными соперниками. Азиатская школа шахмат активно развивается и двигается вперёд, большие успехи демонстрируют представители Индии и Китая. И российским мастерам есть что предложить — как в соревновательном аспекте, так и в дальнейшем развитии и популяризации шахмат», — считает Матыцин.

Доволен изменениями остался и Сергей Карякин. Победитель турнира претендентов 2016 года счёл это логичным ответом на санкции со стороны ECU.

«В Европе нас не ждут, это очевидно. И, например, заявления Федерации шахмат Германии и Магнуса Карлсена показывают, что нам почти невозможно в данный момент участвовать в европейских соревнованиях. Будем смещать акценты на Азию. Мы не теряем ничего — индийская, китайская и другие азиатские шахматные школы развиваются и являются сегодня передовыми. С ними, кстати, нам будет сложнее соперничать, это надо понимать. Но это в любом случае благо», — подчеркнул Карякин.