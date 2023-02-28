В Кремле положительно отреагировали на переход Федерации шахмат России в Азию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«Это очень хорошая новость для наших шахматистов и нашей федерации. Переход в азиатскую федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях», — цитирует Пескова РИА Новости.

Россияне смогут выступать на азиатских континентальных турнирах с 1 мая 2023 года.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Олег Матыцин заявил, что переход Федерации шахмат России в Азию — положительное и значимое решение.