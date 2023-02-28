В Кремле положительно отреагировали на переход Федерации шахмат России в Азию
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«Это очень хорошая новость для наших шахматистов и нашей федерации. Переход в азиатскую федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях», — цитирует Пескова РИА Новости.
Россияне смогут выступать на азиатских континентальных турнирах с 1 мая 2023 года.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.
28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.
Ранее Олег Матыцин заявил, что переход Федерации шахмат России в Азию — положительное и значимое решение.