Матыцин: переход Федерации шахмат России в Азию — положительное и значимое решение

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«Это положительное и значимое решение. Приоритетная задача — чтобы наши шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать своё мастерство в играх с сильными и достойными соперниками», — говорится в заявлении Матыцина.

Россияне смогут выступать на азиатских континентальных турнирах с 1 мая 2023 года.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее помощник Анатолия Карпова предположил, что чемпионат Азии по шахматам пройдёт в России.