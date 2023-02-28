Помощник Карпова предположил, что чемпионат Азии по шахматам пройдёт в России

Альберт Степанян, помощник российского гроссмейстера Анатолия Карпова, прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«Однозначно, это хорошо для нас, потому что уже сегодня нашим ребятам предоставляется возможность играть. Стоит отметить: помимо того, что мы выступаем на международных соревнованиях, теперь и мы можем принимать турниры. Может быть, теперь и у нас пройдёт чемпионат Азии», — цитирует Степаняна Sport24.

Россияне смогут выступать на азиатских континентальных турнирах с 1 мая 2023 года.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не всем спортивным федерациям стоит следовать за ФШР в Азию.