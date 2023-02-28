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Журова считает, что не всем спортивным федерациям стоит следовать за ФШР в Азию

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что Федерация шахмат России (ФШР) официально перешла из Европы в Азию.
Журова считает, что не всем спортивным федерациям стоит следовать за ФШР в Азию
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«ФШР сделали всё правильно! Они хотели играть, и Азия может дать такую возможность. Только смогут ли наши шахматисты играть под флагом страны или же они будут под нейтральным статусом? Не всем спортивным федерациям стоит следовать за ФШР в Азию», — цитирует Журову Sport24.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее президент ФШР Андрей Филатов назвал историческим событием переход в азиатскую федерацию.

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