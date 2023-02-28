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Президент ФШР Филатов назвал историческим событием переход в Азиатскую федерацию

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал переход в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).
Президент ФШР Филатов назвал историческим событием переход в Азиатскую федерацию
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  • © MAINAS Lionel

«Сегодня произошло историческое событие. Мы благодарны делегатам Континентальной ассамблеи АШФ за поддержку нашего перехода к ним. Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой — о хорошо проделанной работе нашей федерации», — цитирует Филатова пресс-служба ФШР.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в ACF.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на информацию о переходе ФШР в ACF.

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