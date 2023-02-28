Карякин: индусы и китайцы в шахматах более сильные соперники

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на информацию о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«Рад этому событию. Это даст возможность нашим спортсменам участвовать в азиатских первенствах. Сейчас индусы, китайцы и другие представители Азии объективно более сильные и опасные соперники», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее Карякин заявил, что хочет играть в международных турнирах только под российским флагом.