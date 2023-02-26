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Карякин: хочу играть в международных турнирах только под российским флагом

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что готов выступать на международных соревнованиях только под флагом России.
Карякин: хочу играть в международных турнирах только под российским флагом
  • РИА Новости

«Я не считаю, что избрание президентом Федерации шахмат Подмосковья должно каким-то образом повлиять на моё решение выступать на международных турнирах только под российским флагом. Наоборот, я в определённой степени теперь становлюсь человеком с серьёзным официальным статусом.

Но подчеркну, что хочу играть в международных турнирах только под российским флагом. Моё решение не изменилось», — приводит слова Карякина РИА Новости.

25 февраля Карякин был единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья.

Ранее Карякин сообщил, что он не доверяет словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

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