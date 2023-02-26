Карякин: хочу играть в международных турнирах только под российским флагом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что готов выступать на международных соревнованиях только под флагом России.

«Я не считаю, что избрание президентом Федерации шахмат Подмосковья должно каким-то образом повлиять на моё решение выступать на международных турнирах только под российским флагом. Наоборот, я в определённой степени теперь становлюсь человеком с серьёзным официальным статусом.

Но подчеркну, что хочу играть в международных турнирах только под российским флагом. Моё решение не изменилось», — приводит слова Карякина РИА Новости.

25 февраля Карякин был единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья.

Ранее Карякин сообщил, что он не доверяет словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.