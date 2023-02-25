Гроссмейстер Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья
- РИА Новости
Шахматиста избрали на внеочередном собрании 25 февраля.
Вице-президентами избраны Владимир Поткин, Олег Аниканов и Альберт Миннуллин.
Карякин после выборов президента Федерации шахмат России (ФШР) получил несколько предложений возглавить региональную федерацию. 33-летний спортсмен в 2022 году баллотировался на пост президента ФШР, но уступил Андрею Филатову.
Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов выразил пожелание скорейшего возвращения Карякина в спорт.