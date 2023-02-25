Гроссмейстер Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья

Гроссмейстер Сергей Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья.

Шахматиста избрали на внеочередном собрании 25 февраля.

Вице-президентами избраны Владимир Поткин, Олег Аниканов и Альберт Миннуллин.

Карякин после выборов президента Федерации шахмат России (ФШР) получил несколько предложений возглавить региональную федерацию. 33-летний спортсмен в 2022 году баллотировался на пост президента ФШР, но уступил Андрею Филатову.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов выразил пожелание скорейшего возвращения Карякина в спорт.