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Гроссмейстер Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья

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Гроссмейстер Сергей Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья.
Гроссмейстер Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья
  • РИА Новости

Шахматиста избрали на внеочередном собрании 25 февраля. 

Вице-президентами избраны Владимир Поткин, Олег Аниканов и Альберт Миннуллин. 

Карякин после выборов президента Федерации шахмат России (ФШР) получил несколько предложений возглавить региональную федерацию. 33-летний спортсмен в 2022 году баллотировался на пост президента ФШР, но уступил Андрею Филатову.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов выразил пожелание скорейшего возвращения Карякина в спорт.

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