Карякин не верит ни одному слову главы МОК Баха
- РИА Новости
«Я по-прежнему не верю ни одному слову Томаса Баха. Потому что сегодня он сказал что-то хорошее про нас, а завтра скажет что-то плохое», — цитирует Карякина РИА Новости.
25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.
Ранее чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов фразой «люди же не дураки» прокомментировал планы МОК вернуть россиян на турниры.