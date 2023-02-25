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Карякин не верит ни одному слову главы МОК Баха

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что он не доверяет словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Карякин не верит ни одному слову главы МОК Баха
  • РИА Новости

«Я по-прежнему не верю ни одному слову Томаса Баха. Потому что сегодня он сказал что-то хорошее про нас, а завтра скажет что-то плохое», — цитирует Карякина РИА Новости.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов фразой «люди же не дураки» прокомментировал планы МОК вернуть россиян на турниры.

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