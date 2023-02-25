Тихонов фразой «люди же не дураки» прокомментировал планы МОК вернуть россиян на турниры

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов высказался о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Очень надеюсь, что безнадёга заканчивается, хотя рано об этом говорить, давайте подождём. Ситуация, правда, невероятно сложная, в том числе в спорте. Но я надеюсь, что здравый смысл, добро, в конце концов, восторжествуют. Люди же не дураки!» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об актах дискриминации со стороны МОК в отношении российских и белорусских спортсменов.