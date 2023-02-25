Лукашенко назвал атаку на спортсменов попыткой задушить цивилизацию России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об актах дискриминации со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес российских и белорусских спортсменов.

«Просто идёт давление по всем направлениям. Тема главная — задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать!» — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее МОК выступил с заявлением о решении Европарламента осудить комитет за предоставление россиянам возможности отобраться на Олимпиаду-2024.