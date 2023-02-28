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Российские шахматисты не сыграют на чемпионатах Азии в 2023 году

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Тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия объяснил, почему российские шахматисты не смогут участвовать в чемпионатах Азии в 2023 году.
Российские шахматисты не сыграют на чемпионатах Азии в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Suwat Supachavinswad / EyeEm

«Предстоит уладить несколько технических моментов. Официально переход будет осуществлён 1 мая. В шахматах есть понятие региональных зон, и Россия — это отдельная зона, которая будет перенесена из Европы в Азию», — цитирует тренера «Чемпионат».

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Олег Матыцин заявил, что переход Федерации шахмат России в Азию — положительное и значимое решение.

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