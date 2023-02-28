ФШР вошла в состав Азиатской шахматной федерации

Юрист Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Александр Мартынов сообщил о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Решение было принято во вторник на заседании генеральной ассамблеи ACF, сообщил Мартынов РИА Новости.

ФИДЕ отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее почётный президент ФШР Анатолий Карпов объяснил, почему он против выхода ФШР из европейской федерации.