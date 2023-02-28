ФШР вошла в состав Азиатской шахматной федерации
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Решение было принято во вторник на заседании генеральной ассамблеи ACF, сообщил Мартынов РИА Новости.
ФИДЕ отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее почётный президент ФШР Анатолий Карпов объяснил, почему он против выхода ФШР из европейской федерации.