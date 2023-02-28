Узнать больше

ФШР вошла в состав Азиатской шахматной федерации

Короткая ссылка
Юрист Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Александр Мартынов сообщил о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).
ФШР вошла в состав Азиатской шахматной федерации
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

Решение было принято во вторник на заседании генеральной ассамблеи ACF, сообщил Мартынов РИА Новости.

ФИДЕ отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее почётный президент ФШР Анатолий Карпов объяснил, почему он против выхода ФШР из европейской федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить