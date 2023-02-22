Карпов объяснил, почему он против выхода ФШР из европейской федерации

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов отреагировал на информацию о том, что организация перейдёт в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«Я вообще был против, чтобы мы выходили из Европейского шахматного союза. Россия, Турция и Казахстан — находимся на двух континентах: это Европа и Азия. Считаю, что нет никаких поводов сдерживать присутствие этих стран как в европейской, так и в азиатской федерации», — цитирует Карпова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Россия может выступать и в Азии, и в Европе.

Решение о переходе ФШР в Азию будет принято 28 февраля.

Напомним, что наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников ACF.

Ранее в Госдуме отреагировали на переход России в Азиатскую шахматную федерацию.