Исключительная надёжность: Ян Непомнящий победил Дин Лижэня и повёл в матче за мировую шахматную корону
Пятая партия матча за звание чемпиона мира во многом должна была стать определяющей.
Первая половина осталась за Яном Непомнящим, который одержал победу чёрными и едва не реализовал преимущество белыми. Однако Дин Лижэнь быстро пришёл в себя, акклиматизировался и в следующих играх смотрелся намного увереннее. В итоге он с позиции силы добился мира, а затем и взял верх белыми.
Таким образом, один из соперников в воскресенье мог вырваться вперёд. С одной стороны, китаец имел психологическое превосходство, ведь Ян в последней партии допустил грубую ошибку и уступил. С другой — россиянин обладал опытом противостояния с Магнусом Карлсеном в 2021-м, которого не было у оппонента. К тому же дня отдыха должно было хватить Непомнящему, чтобы прийти в себя.
В итоге российский гроссмейстер продемонстрировал, что последняя неудача на нём никак не сказалась, и провёл образцовую партию. С первых ходов он навязывал представителю Поднебесной собственную игру и затягивал на свою территорию, стремясь владеть инициативой. Как и в первых двух встречах, соперники в дебюте сделали выбор в пользу испанской партии, и это целиком и полностью пошло на пользу Непомнящему.
Причём Ян не побоялся вскоре отойти от заранее известного плана, отправив слона на g5. Китаец, до того передвигавший фигуры словно робот, задумался на 15 минут. Чувствовалось, что к такому развитию событий он был не готов. Россиянин, напротив, оказался предельно уверен в себе. Он расхаживал кругами вокруг стола, попивая воду из стакана, и выполнял ходы в режиме блица.
После 20-го хода фигур на доске стало заметно меньше, и это тоже помогло уроженцу Брянска развивать атакующие действия. Постепенно он всё дальше продвигал свои фигуры. Особенно это ощущалось на королевском фланге. Если на противоположном сформировался плотный кулак из пешек, слона и ферзя, то на другом линию h прикрывала одна лишь пешка.
А на 30-м ходу Дин ещё и допустил ошибку, отправив ферзя на f6, хотя компьютер предлагал передвинуть его на d7. Непомнящий в ответ бросил вперёд одну из своих пешек — на e4 и ладью, а также передвинул в центр ферзя. Но постепенно позиция на доске, складывалось ощущение, выровнялась, и, казалось, китайцу удалось избежать худшего.
Однако в непростом положении вскрылась старая беда представителя Поднебесной — проблемы с таймингом. Он не уложился в основные два часа времени на первые 40 ходов и под давлением начал совершать новые помарки. Все его шаги так или иначе получались неидеальными.
То ли дело Ян, который поймал кураж и действовал смело и раскованно. Например, он отправил на d5 ферзя и бросил ему в помощь ладью. А после того, как Лижэнь съел чужую пешку на g5, компьютер оценил превосходство россиянина более чем в четыре.
Положение соперника оказалось практически безнадёжным, и лишь чудо могло ему помочь. Однако, несмотря на это, он ещё на протяжении почти полутора часов продолжал партию. Вскоре у китайца закончилось и основное время, но сдаваться он не желал. Даже Непомнящий уже в нетерпении расхаживал вокруг стола, ожидая, когда встреча будет официально закончена.
И только на 48-м ходу — после почти десяти минут раздумий на предыдущем — Лижэнь признал поражение. Теперь в матче за шахматную корону он уступает российскому гроссмейстеру — 2:3. Впрочем, у Дина есть возможность восстановить равновесие в счёте, когда в воскресенье он сам будет играть белыми.
Сам Непомнящий, несмотря на своё превосходство, признался, что не был полностью убеждён в собственном успехе.
«В определённый момент я не совсем был уверен, что именно делать. Однако в целом белые прессинговали, а в итоге удалось одержать уверенную победу. По десятибалльной шкале счастлив больше, чем на пять, но меньше, чем на десять», — приводит слова гроссмейстера «Матч ТВ».
Он также рассказал, как пытался отдохнуть и переключиться в выходной день в пятницу.
«Вчера, разумеется, гулял. Но сегодня проснулся, посмотрел в окно — и не думаю, что это первое, что я сделаю сразу после матча. Но, может быть, надену тёплые вещи и выйду всё же», — добавил Непомнящий.
Лижэнь же рассказал, какой момент в партии оказался для него критическим.
«Когда я пошёл f5. Я не заметил, что ход g4 будет довольно сильным, и не защитил свою пешку. Далее, я не имел так много ходов, как хотелось бы. Думаю, сегодня была хорошая игра для Яна. Я всю игру защищался, но это было достаточно сложно», — посетовал китаец.
В свою очередь, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов выделил работу наставников претендента на мировую шахматную корону. По его мнению, они проделали замечательную работу и выбрали правильный дебют.
«Они ждали, что Дин Лижэнь произведёт какие-то активные ходы, которые приведут к большому позиционному преимуществу Яна, которое он в итоге блестяще реализовал. Война нервов продолжается, но тренеры отработали блестяще. Я верю, что и дальше они выполнят свою работу. И будут выводить Яна на большую игру, в которой мы ждём от него хороших результатов», — приводит слова функционера «Р-Спорт».
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