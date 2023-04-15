Исключительная надёжность: Ян Непомнящий победил Дин Лижэня и повёл в матче за мировую шахматную корону

Ян Непомнящий победил Дин Лижэня белыми фигурами в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Российский гроссмейстер уверенно смотрелся в дебюте и с исключительной надёжностью действовал в миттельшпиле, когда соперник избрал выжидательную тактику и отказался от обострения. Как следствие, после размена ферзей представитель КНР тщетно пытался отражать атаку пешками по королевскому флангу и в итоге признал поражение на 48-м ходу.

Пятая партия матча за звание чемпиона мира во многом должна была стать определяющей.

Первая половина осталась за Яном Непомнящим, который одержал победу чёрными и едва не реализовал преимущество белыми. Однако Дин Лижэнь быстро пришёл в себя, акклиматизировался и в следующих играх смотрелся намного увереннее. В итоге он с позиции силы добился мира, а затем и взял верх белыми.

Таким образом, один из соперников в воскресенье мог вырваться вперёд. С одной стороны, китаец имел психологическое превосходство, ведь Ян в последней партии допустил грубую ошибку и уступил. С другой — россиянин обладал опытом противостояния с Магнусом Карлсеном в 2021-м, которого не было у оппонента. К тому же дня отдыха должно было хватить Непомнящему, чтобы прийти в себя.

В итоге российский гроссмейстер продемонстрировал, что последняя неудача на нём никак не сказалась, и провёл образцовую партию. С первых ходов он навязывал представителю Поднебесной собственную игру и затягивал на свою территорию, стремясь владеть инициативой. Как и в первых двух встречах, соперники в дебюте сделали выбор в пользу испанской партии, и это целиком и полностью пошло на пользу Непомнящему.

Также по теме Ретивый конь: Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону Ян Непомнящий не смог удержать преимущество, добытое на старте матча с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. В...

Причём Ян не побоялся вскоре отойти от заранее известного плана, отправив слона на g5. Китаец, до того передвигавший фигуры словно робот, задумался на 15 минут. Чувствовалось, что к такому развитию событий он был не готов. Россиянин, напротив, оказался предельно уверен в себе. Он расхаживал кругами вокруг стола, попивая воду из стакана, и выполнял ходы в режиме блица.

После 20-го хода фигур на доске стало заметно меньше, и это тоже помогло уроженцу Брянска развивать атакующие действия. Постепенно он всё дальше продвигал свои фигуры. Особенно это ощущалось на королевском фланге. Если на противоположном сформировался плотный кулак из пешек, слона и ферзя, то на другом линию h прикрывала одна лишь пешка.

А на 30-м ходу Дин ещё и допустил ошибку, отправив ферзя на f6, хотя компьютер предлагал передвинуть его на d7. Непомнящий в ответ бросил вперёд одну из своих пешек — на e4 и ладью, а также передвинул в центр ферзя. Но постепенно позиция на доске, складывалось ощущение, выровнялась, и, казалось, китайцу удалось избежать худшего.

Однако в непростом положении вскрылась старая беда представителя Поднебесной — проблемы с таймингом. Он не уложился в основные два часа времени на первые 40 ходов и под давлением начал совершать новые помарки. Все его шаги так или иначе получались неидеальными.

То ли дело Ян, который поймал кураж и действовал смело и раскованно. Например, он отправил на d5 ферзя и бросил ему в помощь ладью. А после того, как Лижэнь съел чужую пешку на g5, компьютер оценил превосходство россиянина более чем в четыре.

Положение соперника оказалось практически безнадёжным, и лишь чудо могло ему помочь. Однако, несмотря на это, он ещё на протяжении почти полутора часов продолжал партию. Вскоре у китайца закончилось и основное время, но сдаваться он не желал. Даже Непомнящий уже в нетерпении расхаживал вокруг стола, ожидая, когда встреча будет официально закончена.

И только на 48-м ходу — после почти десяти минут раздумий на предыдущем — Лижэнь признал поражение. Теперь в матче за шахматную корону он уступает российскому гроссмейстеру — 2:3. Впрочем, у Дина есть возможность восстановить равновесие в счёте, когда в воскресенье он сам будет играть белыми.

Сам Непомнящий, несмотря на своё превосходство, признался, что не был полностью убеждён в собственном успехе.

«В определённый момент я не совсем был уверен, что именно делать. Однако в целом белые прессинговали, а в итоге удалось одержать уверенную победу. По десятибалльной шкале счастлив больше, чем на пять, но меньше, чем на десять», — приводит слова гроссмейстера «Матч ТВ».

Он также рассказал, как пытался отдохнуть и переключиться в выходной день в пятницу.

Также по теме Блицкриг чёрными: Ян Непомнящий победил Дин Лижэня во второй партии и повёл в матче за шахматную корону Ян Непомнящий уверенно начал матч с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. В первой партии российский гроссмейстер...

«Вчера, разумеется, гулял. Но сегодня проснулся, посмотрел в окно — и не думаю, что это первое, что я сделаю сразу после матча. Но, может быть, надену тёплые вещи и выйду всё же», — добавил Непомнящий.

Лижэнь же рассказал, какой момент в партии оказался для него критическим.

«Когда я пошёл f5. Я не заметил, что ход g4 будет довольно сильным, и не защитил свою пешку. Далее, я не имел так много ходов, как хотелось бы. Думаю, сегодня была хорошая игра для Яна. Я всю игру защищался, но это было достаточно сложно», — посетовал китаец.

В свою очередь, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов выделил работу наставников претендента на мировую шахматную корону. По его мнению, они проделали замечательную работу и выбрали правильный дебют.

«Они ждали, что Дин Лижэнь произведёт какие-то активные ходы, которые приведут к большому позиционному преимуществу Яна, которое он в итоге блестяще реализовал. Война нервов продолжается, но тренеры отработали блестяще. Я верю, что и дальше они выполнят свою работу. И будут выводить Яна на большую игру, в которой мы ждём от него хороших результатов», — приводит слова функционера «Р-Спорт».