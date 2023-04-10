Блицкриг чёрными: Ян Непомнящий победил Дин Лижэня во второй партии и повёл в матче за шахматную корону

Ян Непомнящий уверенно начал матч за звание чемпиона мира по шахматам в Астане против Дин Лижэня. В первой партии российский гроссмейстер в одной из разновидностей испанского начала белыми фигурами развил атаку, но совершил неточность и позволил сопернику отстоять ничью. А во второй встрече воспользовался серией ошибок представителя КНР, пожертвовал ладью и провёл атаку по центру, после чего соперник сдался спустя три с половиной часа после начала противостояния.

Ян Непомнящий весьма убедительно начал матч за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Россиянин сделал это не в пример увереннее, чем два года назад в противостоянии с Магнусом Карлсеном и дал понять, что готов оправдать прогнозы экспертов. В первых двух партиях он владел инициативой и позволил Дин Лижэню добыть лишь одну ничью.

В дебютной встрече он был близок к тому, чтобы добиться успеха белыми. Соперники избрали классическое испанское начало, но отечественный гроссмейстер сделал ставку на малоизвестный дебют, который редко используется на крупных турнирах. Оппонент оказался к этому готов. Но на 11-м ходу он подвинул слона на g4 вместо напрашивавшегося хода конь e6, и игра отошла от заученных схем.

Китаец выстраивал оборонительные редуты, в то время как Непомнящий за счёт лучшей пешечной структуры постепенно улучшал положение своих фигур. Особенно после того, как Дин не стал разменивать ладьи и подвинул сдвоенную пешку на c6. Яну оставалось развить атаку, забрать пешку на вертикали «a» и после уже постепенно дожимать Лижэня. Но россиянин отправил слона на d6 и фактически свёл на нет свои усилия.

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Оппонент же вцепился в шанс на спасение и выжал из него максимум. На доске пошёл активный обмен фигурами, но быстро стал понятно, что установилась ничейная ситуация, и одержать победу не удастся никому. Спустя пять часов после начала противостояния шахматисты заключили мир.

«Довольно интересная получилась партия, как мне кажется. Я немного, но давил. В один момент появились шансы на успех, и, возможно, я упустил их», — не скрывал досады от упущенной возможности Непомнящий на пресс-конференции.

При этом россиянин признался, что в целом в Астане ему играть намного комфортнее, чем в Дубае в 2021-м, где он уступил Карлсену. Ян также отметил, что здесь чувствует поддержку русскоязычных болельщиков. В свою очередь, Лижэнь посетовал на внутреннюю несобранность.

«В первой половине партии я не мог сконцентрироваться, думал не о шахматах. Не знаю, возможно, на меня давила важность матча. Но во второй части исправился», — отметил соперник.

А вот в следующем поединке Непомнящий своего не упустил, хотя играл чёрными. Он вновь выглядел намного более собранным и спокойным по сравнению с оппонентом. Возможно, сказался опыт и умение справляться с давлением на таком уровне, которого у Лижэня нет.

На этот раз Дин пытался удивить соперника в дебюте, но Ян упорно возвращал партию в русло принятого ферзевого гамбита и вновь брал инициативу в центре доски. Вскоре он атаковал пешкой коня и вынудил представителя КНР разменять его, фактически лишившись возможности создать остроту.

Более того, китайский шахматист тратил всё больше времени и могло показаться, что он просто озадачен позицией, хотя назвать её неразрешимой было сложно. Гром грянул на 18-м ходу, когда Лижэнь вместо ферзя отправил на е1 ладью. После этого шкала преимущества соперника, по подсчётам компьютера, возросла почти вдвое. На Дина в эти минуты было больно смотреть. Он понимал, что допустил роковую ошибку, спастись после которой сложно, и не находил себе места. Гроссмейстер то и дело уходил в комнату для отдыха, где панически пытался продумать пути для отступления, чтобы вырвать хотя бы ничью.

Но россиянин не дал ему никаких шансов и выполнял один ход лучше другого: на 20-м пожертвовал ладью, съев слона, а следующим — конём ворвался на d4, что фактически стало приговором. В дальнейшем Ян играл быстро и в своё удовольствие, развивая преимущество, тогда как сопернику каждый шаг давался с огромным трудом. Наконец, после 29-го хода Лижэнь сдался, понимая, что дальнейшее сопротивление бессмысленно.

После окончания встречи россиянин признался, что провёл партию под влиянием румынского шахматиста Рихарда Раппопорта.

«Хитрый ход с идеей, однако я перешёл к ферзевому гамбиту. В итоге это привело меня к комфортной знакомой позиции. Дальше расположил фигуры в центре, и всё происходило само собой. В какой момент окончательно решился исход партии? После хода слоном на d6 всё стало очевидно для меня. Продвижения пешки было не избежать. Потом я просто продвигался в центр. Вот и всё», — отметил Непомнящий.

Отвечая на вопрос, кто первым поздравит его с успехом, Ян предположил, что это будут родные и друзья, но подчеркнул, что в Казахстане старается не уделять много времени смартфонам и социальными сетям. Лижэнь же был очень расстроен по окончании партии.

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«Не понимаю, что со мной произошло. После хода Яна позиция стала весьма трудной. Ход h3 же был идеей моего секунданта. Однако затем игра начала складываться для меня совсем неудачно. Сегодня я провёл ужасную партию», — признался Дин.

Активное обсуждение вызвали и частые походы обоих гроссмейстеров в комнату для отдыха. Зачастую за доской не оставалось никого из них, и это выглядело достаточно необычно, словно соперники ещё не начали играть. Особенно часто удалялся из зала китаец. По его словам, в комнате он чувствует, как будто играет онлайн, тогда как за доской испытывает проблемы со временем. Непомнящий также не увидел в этом проблемы.

«Нет ничего страшного, если удобно размышлять над ходами в комнате для отдыха. Сам часто во время матча в Дубае проводил время там. Там есть возможность что‑то перекусить. Вопрос: стоит ли ограничить время пребывания в комнате?» — заявил россиянин.

По мнению бывшего претендента на титул чемпиона мира Сергея Карякина, представитель КНР находится не в лучшем состоянии.

«В какой‑то степени был удивлён слабой игрой Лижэня в первой партии, поскольку ситуация для него была новой. Но вторая показала, что он находится совершенно не в своей тарелке. Пока он совсем не может найти свою игру и допускает много ошибок, которые ему не свойственны. Конечно, это не умаляет заслуг Яна, так как он свои шансы использует», — заявил Карякин.

При этом он считает, что Непомнящий, напротив, играет здорово. На пользу ему идёт и опыт противостояния с Карлсеном в 2021-м.

«Видно, что он провёл работу над ошибками после него. А вот Дин признавался, что ему некомфортно и неуютно. Вчера же он переехал из своего хорошего пятизвёздочного отеля в трёхзвёздочный при посольстве Китая. Слышал, что его там охраняют и всё в таком духе. Честно говоря, это очень странный поступок со стороны Дина, поскольку официальный отель находится рядом с игровым залом, а тут он принял необычное решение», — добавил Карякин.

А вот наставник российского гроссмейстера Владимир Поткин, разбирая ход второй партии, подчеркнул, что его подопечный психологически лучше готов к матчу, но при этом призвал не радоваться раньше времени, поскольку всё только начинается.

«Лижэнь применил оригинальную дебютную идею. Ян отреагировал принципиально и с первых ходов стремился к инициативе. Ключевой момент возник из перехода дебюта в миттельшпиль. Дин — известный мастер игры с изолированной пешкой, и стремился получить такой тип позиций. Яну удалось вывести соперника на свою территорию, на знакомые структуры, характерные для Мерана. Такие позиции он чувствует на уровне интуиции», — подытожил специалист.