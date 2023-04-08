Битва в Астане: что нужно знать о матче за шахматную корону Яна Непомнящего с Дин Лижэнем

9 апреля в Астане состоится первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Во время церемонии открытия соревнований была проведена жеребьёвка. Цвета фигур между участниками впервые распределял робот, которому удалось вытащить пешку из чаши только с третьей попытки. Также участники посетили игровой зал и выбрали стулья, на которых будут сидеть во время партий.

Считанные часы остаются до стартовой партии матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Как известно, Магнус Карлсен отказался в пятый раз защищать титул, сославшись на отсутствие мотивации, поэтому борьба развернётся между спортсменами, занявшими первое и второе места на турнире претендентов.

Ситуация, когда действующий чемпион не принимает участия в матче за звание сильнейшего, — редкость. Впервые такое случилось в 1948 году, когда был проведён матч-турнир среди пяти претендентов, так как обладатель титула Александр Алёхин умер непобеждённым двумя годами ранее. В 1975-м Бобби Фишер отказался от защиты, но матч тогда не проводился вовсе — чемпионом просто признали Анатолия Карпова. Особняком стоят чемпионаты мира с 1999 по 2004 год, которые ФИДЕ устраивала среди 128 участников по системе на выбывание. В них действующие чемпионы не имели на старте никаких преференций и могли вылететь в первом же раунде.

Также по теме «У Яна очень высокий потенциал для роста»: Поткин — о подготовке Непомнящего к матчу с Лижэнем за шахматную корону Ян Непомнящий стал сильнее с момента матча за звание чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном, но у него ещё есть потенциал для...

Таким образом, классический чемпионский матч между двумя соискателями — уникальный случай. Интересно и то, что само попадание Дин Лижэня на турнир претендентов было обусловлено стечением обстоятельств, а именно отстранением Сергея Карякина по политическим мотивам. Причём заменить российского гроссмейстера мог игрок с высоким рейтингом, который провёл минимум 30 партий за год, а у Дина на тот момент в активе было лишь четыре. И Китайской шахматной ассоциации пришлось спешно организовывать серию турниров, чтобы спортсмен выполнил необходимую квоту. Как оказалось, усилия были приложены не зря, и после демарша Карлсена именно Дин стал соперником Непомнящего, который с блеском выиграл турнир в Мадриде.

Подготовка отечественного гроссмейстера ко второму в карьере чемпионскому поединку проходила в условиях строжайшей секретности. В отличие от матча с норвежцем, Непомнящий не стал раскрывать состав своей команды, чтобы соперник не смог разгадать его план и стиль игры. По словам президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, такого рода скрытность стала неким трендом в последнее время, а разглашение имён помощников в прошлый раз было ошибкой Яна.

В этом году россиянин выступил лишь на февральском представительном турнире по классическим шахматам в Дюссельдорфе — и был близок к тому, чтобы одержать в нём победу. По итогам основных туров Ян набрал равное количество очков с Левоном Ароняном и Гукешем Доммараджу, и обладателя первого места им пришлось выяснять на тай-брейке. Его выиграл американский гроссмейстер, взявший верх в двух партиях в рапид над Доммараджу и в одной — над Непомнящим.

Однако состязания смело можно занести в актив россиянину, тем более что ему приходилось действовать предельно осторожно, чтобы не выдать наработки к чемпионскому матчу.

«Обычно от таких первенств многого не ждёшь, но здесь Ян действительно порадовал и игрой, и результатом. Особенно хорошо, что ему удалась концовка, где он взял несколько важных партий у хороших, сильных противников, в том числе у Левона Ароняна», — отмечал в интервью RT тренер спортсмена Владимир Поткин.

Специалист не просто так обратил внимание на заключительную часть соревнований. Бытует мнение, что Непомнящий плохо выдерживает длительные турниры и теряет концентрацию в концовках. Вероятно, над этим элементом команда спортсмена работала отдельно. В целом же, по мнению Поткина, Ян значительно вырос как шахматист со времён матча с Карлсеном и сейчас находится на «более высоком этаже» своего мастерства.

В свою очередь, Дин Лижэнь довольно невзрачно провёл подготовительный турнир в Вейк-ан-Зее. Китаец занял на нём 11-е место, одержав за 14 туров лишь одну победу над Доммараджу. Однако, по мнению Поткина, этот результат не должен вводить в заблуждение: такие состязания носят учебно-тренировочный характер и не нацелены на победу.

Так или иначе, благодаря этому провалу оппонента Непомнящий поднялся на второе место в рейтинге FIDE и сохраняет его по сей день. На счету Яна 2795 очков, он уступает только Карлсену, у которого 2853 балла. Дин Лижэнь же занимает третью строчку (2788).

И табель о рангах, и статистика противостояния двух шахматистов говорит о минимальном преимуществе россиянина. В классике у Непомнящего три победы против двух у Дина. В последний раз оппоненты встречались за доской во время турнира претендентов в Мадриде, и тогда в первом туре Непомнящий более чем уверенно выиграл чёрными, а во втором круге они разошлись миром. По словам президента FIDE Аркадия Дворковича, фаворита в матче назвать сложно — силы соперников очень близки, но Ян уже участвовал в матче на первенство мира, а это имеет большое значение.

«Если смотреть на личные встречи, у Непомнящего тоже есть преимущество. Но у Дин Лижэня все отмечают устойчивость к стрессовым ситуациям. И он, конечно, очень сильный шахматист, который проигрывает крайне редко. Посмотрим», — отмечал Дворкович.

А вот чемпион мира 1999 года по версии ФИДЕ Александр Халифман считает, что у Дина и Непомнящего одинаковый недостаток — психологическая неустойчивость в экстремальной ситуации.

«Если вдруг что-то идёт не так, оба могут дрогнуть и посыпаться. Знаю, и Ян, и Дин пытались над этим работать, но добиться ощутимого прогресса в таких вещах невероятно сложно. Тут ведь многое от натуры зависит. А её не переделаешь. В какой-то момент берет своё — и всё кувырком...» — цитирует гроссмейстера «Спорт-Экспресс».

На пресс-конференции в Астане россиянин выглядел достаточно спокойным, но при этом сконцентрированным. Шутил, отвечая на вопрос о том, с каким животным мог бы сравнить свой стиль игры. В официальном проморолике матча участников анонсировали как игроков из «страны драконов» и «страны медведей».

«На самом деле, по большей части все игроки стараются играть максимально универсально. Но в плохие дни я играю в стиле обезьяны», — с улыбкой сказал россиянин.

Затем, сменив тон на более серьёзный, Ян заявил, что в ближайшие недели его ждёт непростое испытание — как с физической, так и с психологической точки зрения.

«Помню предыдущий опыт, это тоже будет крайне энергозатратный матч. Чтобы победить, надо будет потратить всю энергию, которую удастся накопить. Надеюсь, я стал играть немного сильнее в сравнении с матчем против Карлсена, но это не факт», — отметил шахматист.

Также в день открытия турнира спортсмены посетили игровой зал, где им предстоит определить сильнейшего шахматиста мира, и выбрали индивидуальные стулья на ближайшие три недели. В отличие от зала в Дубае, где проходил матч Непомнящего с Карлсеном, в Астане у участников будет больше свободного пространства, причём они даже смогут выходить на улицу. Зрители будут отгорожены от игровой зоны специальным стеклом, через которое они будут видеть шахматистов, а те их — нет.

Регламент матча будет таким же, как и в 2021 году. Спортсмены проведут 14 классических партий, а в случае ничейного счёта после них состоится тай-брейк. Он представляет из себя четыре игры в рапиде и, если понадобится, до пяти двухматчевых партий в блиц. Если и это не поможет выявить сильнейшего, то состоится решающая партия в армагеддон.

Первую партию, которая пройдёт в воскресенье, 9 апреля, Непомнящий проведёт белыми. Интересно, что жеребьёвка впервые в истории прошла при помощи робота, причём не обошлось без заминки. Сначала щупальца машины не смогли ухватить ни одной фигуры, потом вытащили сразу две разных цветов и лишь с третьей попытки — одну белую пешку. Процесс изрядно повеселил Яна, а на результат он отреагировал философски: «Белыми начинать неплохо, чёрными — тоже хорошо». Да и по мнению 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, цвет фигур для старта не имеет определяющего значения.

«Не думаю, что в этом будет преимущество Непомнящего. А вот в том, что Ян был более активен последние пару лет, есть преимущество. Дин Лижэнь из-за ситуации с коронавирусом не мог много летать и посещать турниры, мне кажется, это может стать ключевым в матче», — предположил индийский гроссмейстер.