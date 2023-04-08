Непомнящий отметил свой опыт перед матчем за мировую шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
Непомнящий отметил свой опыт перед матчем за мировую шахматную корону
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Мой опыт участия в таких матчах важен, но не стоит уделять этому особого внимания. Предстоит крайне энергозатратный матч. Физически и ментально непросто. Чтобы победить, надо будет потратить всю энергию, которую удастся накопить», — приводит слова Непомнящего РИА Новости.

Гроссмейстер надеется, что стал играть сильнее в сравнении с матчем за шахматную корону в 2021 году против норвежца Магнуса Карлсена.

«Приятно, что к этому событию такое внимание. Ощущаю всю поддержку. Это очень приятно», — подытожил он.

Матч Непомнящий — Дин Лижэнь начнётся 9 апреля в Астане (Казахстан). Россиянин получил белые фигуры в первой партии.

Ранее глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что у Непомнящего есть преимущество в предстоящем противостоянии с Лижэнем.

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