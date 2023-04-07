Карпов: после отказа Карлсена Непомнящий должен был быть объявлен чемпионом мира
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«Если чемпион мира отказывался защищать своё звание, то объявлялся шахматист, который обыграл всех других. Непомнящий два раза обыграл всех других. И после того как Карлсен защитил своё звание в первом матче и отказался защищать во втором», — цитирует Карпова «Матч ТВ».
По его словам, у Непомнящего только одна слабая сторона — это нервная система, потому что она не выдерживает длительных соревнований. Он также отметил, что если россиянину удастся поддержать свою форму, то у него прекрасные шансы завоевать звание чемпиона.
Норвежец Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим. Вместо него россиянин встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.
Российский гроссмейстер сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент Лижэнь начнёт матч чёрными. Матч начнётся 9 апреля в Астане.
Ранее Непомнящий поделился ожиданиями перед матчем против китайца Дин Лижэня за мировую шахматную корону.