Карпов: после отказа Карлсена Непомнящий должен был быть объявлен чемпионом мира

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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий должен был быть объявлен чемпионом мира сразу после того, как норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул.
Карпов: после отказа Карлсена Непомнящий должен был быть объявлен чемпионом мира
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«Если чемпион мира отказывался защищать своё звание, то объявлялся шахматист, который обыграл всех других. Непомнящий два раза обыграл всех других. И после того как Карлсен защитил своё звание в первом матче и отказался защищать во втором», — цитирует Карпова «Матч ТВ».

По его словам, у Непомнящего только одна слабая сторона — это нервная система, потому что она не выдерживает длительных соревнований. Он также отметил, что если россиянину удастся поддержать свою форму, то у него прекрасные шансы завоевать звание чемпиона.

Норвежец Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим. Вместо него россиянин встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Российский гроссмейстер сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент Лижэнь начнёт матч чёрными. Матч начнётся 9 апреля в Астане.

Ранее Непомнящий поделился ожиданиями перед матчем против китайца Дин Лижэня за мировую шахматную корону.

 

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