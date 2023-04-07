Непомнящий начнёт матч за мировую шахматную корону белыми фигурами

На церемонии открытия матча за мировую шахматную корону в Театре балета Астаны состоялась жеребьёвка.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент китаец Дин Лижэнь начнёт матч чёрными.

Матч начнётся 9 апреля.

Непомнящий является чемпионом Европы 2010 года, в составе сборной России он дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В 2021 году Непомнящий выиграл турнир претендентов, но в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.

Ранее президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович открыл церемонию матча за звание чемпиона мира по шахматам.