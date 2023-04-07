Непомнящий начнёт матч за мировую шахматную корону белыми фигурами

Короткая ссылка
На церемонии открытия матча за мировую шахматную корону в Театре балета Астаны состоялась жеребьёвка.
Непомнящий начнёт матч за мировую шахматную корону белыми фигурами
  • Gettyimages.ru

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет в первой партии белыми фигурами, его оппонент китаец Дин Лижэнь начнёт матч чёрными. 

Матч начнётся 9 апреля. 

Непомнящий является чемпионом Европы 2010 года, в составе сборной России он дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В 2021 году Непомнящий выиграл турнир претендентов, но в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.

Ранее президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович открыл церемонию матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить